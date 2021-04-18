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Доходи стрімерів зросли на
1071%: українці збільшили...

Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 07:23

Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна платформа Payoneer поділилась результатами діяльності українців на міжнародних ринках за 1 кв. 2021 р.

Дивися повний текст Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили заробітки на міжнародних ринках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 07:23

0. Вебкамы

впрочем,там и фрилансеры, и стримеры и онлайн креаторы в одном лице, или, точнее , в одной :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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