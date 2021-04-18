Міжнародна платформа Payoneer поділилась результатами діяльності українців на міжнародних ринках за 1 кв. 2021 р.
Дивися повний текст Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили заробітки на міжнародних ринках.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 07:23
Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили...
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Дивися повний текст Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили заробітки на міжнародних ринках.
Додано: Чет 29 кві, 2021 07:23
0. Вебкамы
впрочем,там и фрилансеры, и стримеры и онлайн креаторы в одном лице, или, точнее , в одной :mrgreen: :mrgreen:
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