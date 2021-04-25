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Ціни на бензин на АЗС знижуються: скільки коштує пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 кві, 2021 07:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Дивися повний текст Ціни на бензин на АЗС знижуються: скільки коштує пальне
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