Ціна газу в Україні з урахуванням доставки вже перевищила тарифи в європейських країнах.
Дивися повний текст Ціна газу в Україні з урахуванням доставки перевищила тарифи в ЄС (інфографіка).
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Додано: Чет 29 кві, 2021 09:09
Ціна газу в Україні з урахуванням доставки перевищила...
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Дивися повний текст Ціна газу в Україні з урахуванням доставки перевищила тарифи в ЄС (інфографіка).
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:27
М-да.. Если цена газа выше чем в Польше, почему зарплаты работников ГТС не такие же как в Польше?
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:31
Старые шутки про уборщиков в Газпроме, разъезжающих на геликах снова пошли в дело? -- увы, но никакой связи между ценой ресурса и ЗП, работников нет -- примеры тому британские министы -- с ихними велосипедами.
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:33
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:47
Скоро и Нафтогаз поставит, вполне себе, рыночные тарифы ... И мы увидим нового условного Радуцкого в ботинках из крокодильей кожи или Степанова в курточке за несколько сот тысяч гривен)) То, что вчера произошло, иначе как рейдерским захватом назвать нельзя.
Додано: Чет 29 кві, 2021 10:02
А в соседних темах говорят, что "у нас одни из самых низких тарифов в мире" )
Додано: Чет 29 кві, 2021 11:11
Нє, нє все правильно підраховано - по схемі "Сінгапур в квадраті". Ну може трішки нагліють..., але народ мовчить. Чекайте перевиборів! а там знову надурять, бо і вибирати ні з чого. Ніхто в інших країнах не чекає перевиборів, а виходять на вулицю, коли щось не влаштовує!
Додано: Чет 29 кві, 2021 13:54
Все правильно, просто Украина более Европейское государство чем Румыния, Венгрия или Литва. Наша цель цены как в Щвейцарии на тарифы а там и через некоторое время подтянутся и зарплаты. Сначала у руководителей, а там и всех остальных. Рецепт реформ для быстрейшей интеграции в ЕС прост - цены нужно повышать больше и чаще
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