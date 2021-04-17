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Ціна газу в Україні з урахуванням
доставки перевищила...

Ціна газу в Україні з урахуванням доставки перевищила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:09

Ціна газу в Україні з урахуванням доставки перевищила...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна газу в Україні з урахуванням доставки вже перевищила тарифи в європейських країнах.

Дивися повний текст Ціна газу в Україні з урахуванням доставки перевищила тарифи в ЄС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:10

Интересно сравнение 8 грн. с европейскими ценами прошедшей зимой.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:27

М-да.. Если цена газа выше чем в Польше, почему зарплаты работников ГТС не такие же как в Польше?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:31

  vetalok написав:М-да.. Если цена газа выше чем в Польше, почему зарплаты работников ГТС не такие же как в Польше?

Старые шутки про уборщиков в Газпроме, разъезжающих на геликах снова пошли в дело? -- увы, но никакой связи между ценой ресурса и ЗП, работников нет -- примеры тому британские министы -- с ихними велосипедами.
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:33

  vetalok написав:М-да.. Если цена газа выше чем в Польше, почему зарплаты работников ГТС не такие же как в Польше?

Средняя зарплата вполне такая, если считать со всем руководством
А минимальная зарплата отличается, потому что народ мудрый и трудолюбивый
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:47

Скоро и Нафтогаз поставит, вполне себе, рыночные тарифы ... И мы увидим нового условного Радуцкого в ботинках из крокодильей кожи или Степанова в курточке за несколько сот тысяч гривен)) То, что вчера произошло, иначе как рейдерским захватом назвать нельзя.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 10:02

А в соседних темах говорят, что "у нас одни из самых низких тарифов в мире" )
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 11:11

Нє, нє все правильно підраховано - по схемі "Сінгапур в квадраті". Ну може трішки нагліють..., але народ мовчить. Чекайте перевиборів! а там знову надурять, бо і вибирати ні з чого. Ніхто в інших країнах не чекає перевиборів, а виходять на вулицю, коли щось не влаштовує!
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 13:54

Все правильно, просто Украина более Европейское государство чем Румыния, Венгрия или Литва. Наша цель цены как в Щвейцарии на тарифы а там и через некоторое время подтянутся и зарплаты. Сначала у руководителей, а там и всех остальных. Рецепт реформ для быстрейшей интеграции в ЕС прост - цены нужно повышать больше и чаще
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 14:30

самые высокие тарифы в самой бедной стране...
Тракторист
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