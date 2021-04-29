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Звільнення Кабміном голови «Нафтогазу» ускладнює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:13
Пропонуємо до обговорення:
Рішення уряду України звільнити голову державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України" може загрожувати ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд доларів.
Дивися повний текст Звільнення Кабміном голови «Нафтогазу» ускладнює переговори з МВФ - Bloomberg
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Додано: Чет 29 кві, 2021 09:13
Урра Давно пора уже КОБОЛЕВА В МУСОРНЫЙ БАК отправить !!!
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v_krevs
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