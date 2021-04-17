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Середня зарплата в Україні за
місяць зросла на понад 1...

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:15

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1...

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств України в березні 2021 року склала 13 612 гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1 тисячу гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:22

Откуда Госстат берет свои данные как мне кажется известно одному лишь Кабмину который ему их и вручает)))
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:35

  livs375 написав:Откуда Госстат берет свои данные как мне кажется известно одному лишь Кабмину который ему их и вручает)))

Берет, сюрприз, из налоговой. И, на самом деле, тут нет ничего удивительного: в локдауны позакрывалась куча столовых/кафешек, например -- большая часть работников -- минимальщики. Так же на предприятиях поизбавлялись от низового состава -- с прицелом "если что -- после без проблем наберем". Вот прирост и набрался...
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 14:06

  livs375 написав:Откуда Госстат берет свои данные как мне кажется известно одному лишь Кабмину который ему их и вручает)))

отсюда,
в смысле с потолка,
качаем поезд, создаём видимость движения
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 14:30

  livs375 написав:Откуда Госстат берет свои данные как мне кажется известно одному лишь Кабмину который ему их и вручает)))

что-то слова номильная в этом словосочетании мне не нра)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 16:59

Где такие зарплаты
nikitcinit
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 17:38

Может. то просто колобок с лещём и пуштуном премии получили?
Ratatui
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