Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств України в березні 2021 року склала 13 612 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1 тисячу гривень.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 09:15
Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1 тисячу гривень.
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:22
Откуда Госстат берет свои данные как мне кажется известно одному лишь Кабмину который ему их и вручает)))
Додано: Чет 29 кві, 2021 09:35
Берет, сюрприз, из налоговой. И, на самом деле, тут нет ничего удивительного: в локдауны позакрывалась куча столовых/кафешек, например -- большая часть работников -- минимальщики. Так же на предприятиях поизбавлялись от низового состава -- с прицелом "если что -- после без проблем наберем". Вот прирост и набрался...
Додано: Чет 29 кві, 2021 14:06
отсюда,
в смысле с потолка,
качаем поезд, создаём видимость движения
Додано: Чет 29 кві, 2021 14:30
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