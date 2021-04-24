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У Tesla виникли нові проблеми з європейським заводом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник Tesla може отримати штраф від уряду Німеччини. Рішення буде прийматися за результатами розслідування стосово прокладки компанією промислових стічних труб.
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