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«Нафтогаз»: Звільнення Коболєва - наруга над принципами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 кві, 2021 10:22
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R2
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Додано: Чет 29 кві, 2021 10:22
Та называйте вещи своими именами - рейдерский захват Нафтогаза с подачи Фирташа/Зеленского.
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mvi
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Додано: Чет 29 кві, 2021 12:07
Победа газпрома. С праздниками!
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Додано: Чет 29 кві, 2021 12:34
Я б Коболева повісив привселюдно ... разом з Вітренко ...
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change_pm
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Додано: Чет 29 кві, 2021 12:52
Все прямо так переживают. Это не ваша кормушка (хотя, а вдруг)
Гражданина интересует цена на газ. А Коболев там или Витренко, чья там победа Фирташа или Газпрома както ....
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Igorten
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Додано: Чет 29 кві, 2021 13:55
change_pm написав:
Я б Коболева повісив привселюдно ... разом з Вітренко ...
За це?
«Правління і наглядова рада компанії тільки вчора представили результати роботи „Нафтогазу“ в 2020 році. Незважаючи на кризу і нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету в 2020 році, що становить 13% доходів країни за минулий рік.
Треба Дубіну назад в Нафтогаз повертати, який з юленькой підписували самий вигідний газовий контракт з найвищою ціною в Європі. Ось такі скромні професіонали потрібні країні, а не Коболєви, що премії собі виписують. Ну не буде доходів в бюджет - не біда.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 29 кві, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 14:04
Schmit
к сожалению доходы государства не доходы граждан
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Igorten
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Додано: Чет 29 кві, 2021 17:36
Кому верить, НАК «Нафтогаз Украины»:
https://news.finance.ua/ru/news/-/49209 ... pravleniya
В «Нафтогазе» также считают себя единственной государственной компанией, которая все еще имеет прочный запас ликвидности.
«Правление и набсовет компании только вчера представили результаты работы „Нафтогаза“ в 2020 году. Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн», — говорится в заявлении.
или уже бывшему председателю правления “Нафтогаза” Андрею Коболеву:
https://news.finance.ua/ru/news/-/49197 ... lrd-griven
В 2020 году НАК “Нафтогаз Украины” получила 19,0 млрд грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 2,6 млрд грн прибыли в 2019.
Об этом в ходе презентации финансовой отчетности компании сообщил председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.
“В 2020 году чистый убыток составил 19 млрд гривен. Это первый убыток с 2014 года”, – заявил Коболев.
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yanyura
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Додано: Чет 29 кві, 2021 18:58
Газ и электроэнергия дешевле будут?
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