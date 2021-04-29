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«Нафтогаз»: Звільнення Коболєва
- наруга над принципами...

«Нафтогаз»: Звільнення Коболєва - наруга над принципами...
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 10:22

«Нафтогаз»: Звільнення Коболєва - наруга над принципами...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві НАК.

Дивися повний текст «Нафтогаз»: Звільнення Коболєва - наруга над принципами корпоративного управління.
R2
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Та называйте вещи своими именами - рейдерский захват Нафтогаза с подачи Фирташа/Зеленского.
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Победа газпрома. С праздниками!
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 12:34

Re: «Нафтогаз»: Звільнення Коболєва - наруга над принципами.

Я б Коболева повісив привселюдно ... разом з Вітренко ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 12:52

Все прямо так переживают. Это не ваша кормушка (хотя, а вдруг) :) Гражданина интересует цена на газ. А Коболев там или Витренко, чья там победа Фирташа или Газпрома както ....
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 13:55

  change_pm написав:Я б Коболева повісив привселюдно ... разом з Вітренко ...

За це?
«Правління і наглядова рада компанії тільки вчора представили результати роботи „Нафтогазу“ в 2020 році. Незважаючи на кризу і нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету в 2020 році, що становить 13% доходів країни за минулий рік.

Треба Дубіну назад в Нафтогаз повертати, який з юленькой підписували самий вигідний газовий контракт з найвищою ціною в Європі. Ось такі скромні професіонали потрібні країні, а не Коболєви, що премії собі виписують. Ну не буде доходів в бюджет - не біда.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 29 кві, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 14:04

Schmit к сожалению доходы государства не доходы граждан ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 17:36

Кому верить, НАК «Нафтогаз Украины»:
В «Нафтогазе» также считают себя единственной государственной компанией, которая все еще имеет прочный запас ликвидности.

«Правление и набсовет компании только вчера представили результаты работы „Нафтогаза“ в 2020 году. Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн», — говорится в заявлении.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49209 ... pravleniya

или уже бывшему председателю правления “Нафтогаза” Андрею Коболеву:
В 2020 году НАК “Нафтогаз Украины” получила 19,0 млрд грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 2,6 млрд грн прибыли в 2019.

Об этом в ходе презентации финансовой отчетности компании сообщил председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

В 2020 году чистый убыток составил 19 млрд гривен. Это первый убыток с 2014 года”, – заявил Коболев.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49197 ... lrd-griven
:?: :?: :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 17:44

  change_pm написав:Я б Коболева повісив привселюдно ... разом з Вітренко ...

Повторяю свои слова сказанные в другой теме: ну как типичный пенс рассуждаешь. Когда уже будет классика про сралина? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 18:58

Газ и электроэнергия дешевле будут?
Investor_K
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