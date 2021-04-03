Державний ПриватБанк оновив додаток Приват24.
Дивися повний текст ПриватБанк оновив додаток.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 кві, 2021 11:11
ПриватБанк оновив додаток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк оновив додаток.
Додано: Чет 29 кві, 2021 11:11
Прийшло СМС, що припиняється нарахування відсотків по карті "Універсальна".
Значить програма "Бонус+" поступово зникне?
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