Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оскаржить своє звільнення з компанії.
Дивися повний текст Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 кві, 2021 15:03
Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу».
Додано: Чет 29 кві, 2021 15:34
Самое интересное что и суд выиграет и как Витренко получит какую нибудь дикую неустойку от государства...
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430, vitaliian і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|