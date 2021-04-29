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Коболєв планує оскаржити
своє звільнення з «Нафтогазу»

Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу»
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 15:03

Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу»

Пропонуємо до обговорення:
Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оскаржить своє звільнення з компанії.

Дивися повний текст Коболєв планує оскаржити своє звільнення з «Нафтогазу».
R2
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не хочет гад терять свою космическую зарплату...
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Самое интересное что и суд выиграет и как Витренко получит какую нибудь дикую неустойку от государства...
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