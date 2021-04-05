Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.
Дивися повний текст Поліцейським можуть дозволити електрошокери.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 16:39
Поліцейським можуть дозволити електрошокери
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Дивися повний текст Поліцейським можуть дозволити електрошокери.
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