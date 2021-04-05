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Поліцейським можуть
дозволити електрошокери

Поліцейським можуть дозволити електрошокери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 16:39

Поліцейським можуть дозволити електрошокери

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

Дивися повний текст Поліцейським можуть дозволити електрошокери.
R2
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