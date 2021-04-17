В Україні четвер, 29 квітня, стане останнім днем для сплати "податку на розкіш".
Дивися повний текст В Україні останній день сплати «податку на розкіш».
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Додано: Чет 29 кві, 2021 19:15
В Україні останній день сплати «податку на розкіш»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні останній день сплати «податку на розкіш».
Додано: Чет 29 кві, 2021 19:16
Це вже з цього року чи в наступному, подивився в платіжки, то минулому році платив в червні.
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