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В Україні останній день
сплати «податку на розкіш»

В Україні останній день сплати «податку на розкіш»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 19:15

В Україні останній день сплати «податку на розкіш»

Пропонуємо до обговорення:
В Україні четвер, 29 квітня, стане останнім днем ​​для сплати "податку на розкіш".

Дивися повний текст В Україні останній день сплати «податку на розкіш».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 19:16

Це вже з цього року чи в наступному, подивився в платіжки, то минулому році платив в червні.
melkh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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