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Прибуток українських
банків впав на третину

Прибуток українських банків впав на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 20:06

Прибуток українських банків впав на третину

Пропонуємо до обговорення:
У січні-березні 2021 року банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку.

Дивися повний текст Прибуток українських банків впав на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 20:07

Шо гастербайтеры перестали деньги пересылать?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 20:10

Чего это вдруг прибыль снизалась?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 20:45

Может из-за оттока вкладчиков???))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 20:51

  Investor_K написав:Чего это вдруг прибыль снизалась?

Кредиты никто не берёт а деньги в банки несут и несут, надо вход делать платным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 кві, 2021 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 20:51

Re: Прибуток українських банків впав на третину

Печалька, на ОВГЗ уже не зарабатывается? Так не нужно было вкладчикам дулю крутить.
ruvex
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