У січні-березні 2021 року банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку.
Дивися повний текст Прибуток українських банків впав на третину.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 20:06
Прибуток українських банків впав на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток українських банків впав на третину.
Додано: Чет 29 кві, 2021 20:51
Кредиты никто не берёт а деньги в банки несут и несут, надо вход делать платным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 кві, 2021 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 кві, 2021 20:51
Re: Прибуток українських банків впав на третину
Печалька, на ОВГЗ уже не зарабатывается? Так не нужно было вкладчикам дулю крутить.
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