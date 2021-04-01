За даними інсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готує оригінальний апгрейд фірмової оболонки MIUI.
Дивися повний текст У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 06:53
У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони
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Дивися повний текст У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 06:54
Китайцы из Xiaomi придумывают как сделать свои смартфоны быстрее. Заднеприводные огрызки придумывают как сделать свои смартфоны тормознее, дабы яблодрочеры побыстрее побежали за новой игрухой.
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