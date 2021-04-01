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У Xiaomi придумали, як зробити
швидшими застарілі смартфони

У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 06:53

У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони

Пропонуємо до обговорення:
За даними інсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готує оригінальний апгрейд фірмової оболонки MIUI.

Дивися повний текст У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 06:54

Китайцы из Xiaomi придумывают как сделать свои смартфоны быстрее. Заднеприводные огрызки придумывают как сделать свои смартфоны тормознее, дабы яблодрочеры побыстрее побежали за новой игрухой.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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