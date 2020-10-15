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Американські військові винайшли чіп, що дозволяє виявити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 кві, 2021 07:46
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці Агентства перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) розробили чіп, який, будучи імплантованим під шкіру, здатний виявляти коронавірус на ранньому етапі зараження.
Дивися повний текст Американські військові винайшли чіп, що дозволяє виявити коронавірус за п'ять хвилин
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 07:46
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