RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські військові винайшли
чіп, що дозволяє виявити...

Американські військові винайшли чіп, що дозволяє виявити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 07:46

Американські військові винайшли чіп, що дозволяє виявити...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці Агентства перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) розробили чіп, який, будучи імплантованим під шкіру, здатний виявляти коронавірус на ранньому етапі зараження.

Дивися повний текст Американські військові винайшли чіп, що дозволяє виявити коронавірус за п'ять хвилин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93580
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 07:46

О , уже началось
olgakosuk
 
Повідомлень: 51
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Винайшли спосіб заряджати акумулятори у 3-4 рази швидше
R2 » Нед 28 лют, 2021 10:02
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лют, 2021 10:02
p_a_l
У Чехії винайшли папір, який здатний знищити коронавірус
R2 » П'ят 04 гру, 2020 21:18
3 458
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 гру, 2020 20:25
pavilion_dv
Вчені винайшли коктейль ферментів, що знищує пластикові...
R2 » Чет 15 жов, 2020 12:26
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 12:26
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.