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Два аеропорти на рік та особливе
фінансування: Криклій...

Два аеропорти на рік та особливе фінансування: Криклій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 08:29

Два аеропорти на рік та особливе фінансування: Криклій...

Пропонуємо до обговорення:
Створення спеціального державного фонду для розвитку аеропортів необхідне для модернізації аеропортової інфраструктури України та формування чітких механізмів надання державної підтримки для проектів державно-приватного партнерства (ДПП).

Дивися повний текст Два аеропорти на рік та особливе фінансування: Криклій розповів про новий спецфонд.
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В Чернигове когда будет аэропорт?
kostyanych1984
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а Умань?
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:16

  kostyanych1984 написав:В Чернигове когда будет аэропорт?

До Борисполя 1.5 часа. Быстрее, чем с метро Житомирская. Зачем он в Чернигове??
Hotab
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