|
|
Два аеропорти на рік та особливе фінансування: Криклій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 кві, 2021 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Створення спеціального державного фонду для розвитку аеропортів необхідне для модернізації аеропортової інфраструктури України та формування чітких механізмів надання державної підтримки для проектів державно-приватного партнерства (ДПП).
Дивися повний текст Два аеропорти на рік та особливе фінансування: Криклій розповів про новий спецфонд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93580
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 кві, 2021 08:29
В Чернигове когда будет аэропорт?
-
kostyanych1984
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 22.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:09
а Умань?
-
egor6508
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 23.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:16
kostyanych1984 написав:
В Чернигове когда будет аэропорт?
До Борисполя 1.5 часа. Быстрее, чем с метро Житомирская. Зачем он в Чернигове??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3681
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 1256 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор