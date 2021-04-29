Верховна рада схвалила за основу законопроєкт №4555, згідно з яким повинні підвищити пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.
Дивися повний текст Чорнобильцям підвищать пенсії: Рада схвалила закон за основу.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:53
Чорнобильцям підвищать пенсії: Рада схвалила закон за основу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чорнобильцям підвищать пенсії: Рада схвалила закон за основу.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:53
Если сравнить предлагаемые по этому законопроекту пенсии с теми, которые должны быть восстановлены по решению Конституционного суда (
В общем типичная реформа по-украински:
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