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Чорнобильцям підвищать пенсії:
Рада схвалила закон за основу

Чорнобильцям підвищать пенсії: Рада схвалила закон за основу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:53

Чорнобильцям підвищать пенсії: Рада схвалила закон за основу

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада схвалила за основу законопроєкт №4555, згідно з яким повинні підвищити пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції.

Дивися повний текст Чорнобильцям підвищать пенсії: Рада схвалила закон за основу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:53

Если сравнить предлагаемые по этому законопроекту пенсии с теми, которые должны быть восстановлены по решению Конституционного суда (https://ccu.gov.ua/novyna/sud-vyznav-ne ... la-kabinet, полный текст решения - https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ ... 2_2021.doc), то оказывается, что предлагаемые пенсии будут меньше для каждой группы примерно на 1600 грн.

В общем типичная реформа по-украински:
https://www.youtube.com/watch?v=rmB0PowxvD0&t=3159s
yanyura
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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