Постанова, що не була виконана протягом 10 днів з дня її винесення, надсилається рекомендованим листом.
Дивися повний текст «Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада ухвалила закон.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:17
«Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада ухвалила закон.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:18
Цитаты:
"копии постановления по делу об админправонарушении и материалов, зафиксированных с помощью специальных технических средств, направляются лицу, привлекаемому к административной ответственности, в течение 15 дней со дня вынесения такого постановления"
"постановление о наложении административного взыскания, которое не было выполнено путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется ответственному лицу заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации физического лица"
Вопрос: как можно уплатить штраф до получения копии постановления?
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:51
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