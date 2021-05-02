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«Листи щастя» будуть надсилати
не всім водіям - Рада...

«Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:17

«Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада...

Пропонуємо до обговорення:
Постанова, що не була виконана протягом 10 днів з дня її винесення, надсилається рекомендованим листом.

Дивися повний текст «Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада ухвалила закон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:18

Цитаты:
"копии постановления по делу об админправонарушении и материалов, зафиксированных с помощью специальных технических средств, направляются лицу, привлекаемому к административной ответственности, в течение 15 дней со дня вынесения такого постановления"
"постановление о наложении административного взыскания, которое не было выполнено путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется ответственному лицу заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации физического лица"
Вопрос: как можно уплатить штраф до получения копии постановления?
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:51

  avk написав:...
Вопрос: как можно уплатить штраф до получения копии постановления?

Через всякие кабинеты/боты/приложения. Но да -- как уже месяц назад обсуждали -- пэрэсичным, платящим "по бумажке" будет пичалька...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:59

Re: «Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада...

  _hunter написав:пэрэсичным, платящим "по бумажке" будет пичалька...

А що, норма де "Постанова вступає в силу" - після її отримання, відмінена? Не бачив ще такого, якщо маєте зворотнє - поділіться посиланням. Дякую!
finuser456
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:20

Re: «Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада...

  avk написав:Вопрос: как можно уплатить штраф до получения копии постановления?

Быть владельцем смартфона, на котором установлен телеграм или приложение монобанка или иного банка информирующего о появлении штрафов.
Другой вариант - каждый день заходить в кабинет водителя на сайте МВД.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 19:21

Re: «Листи щастя» будуть надсилати не всім водіям - Рада...

  finuser456 написав:А що, норма де "Постанова вступає в силу" - після її отримання, відмінена?

Её и не было никогда. Постановление имеет силу с момента оформления.

Льготный же срок штрафа вообще отсчитывается с момента совершения правонарушения. Тоесть если затянуть с оформлением постановления то можно лишить возможности уплаты половины тех кто подписан на опендатабот - теперь постановление можно оформить на 11 день.
vitaliy_berdinskikh
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