Верховна Рада України планує створення Єдиного туристичного реєстру.
Дивися повний текст Рада готує велику реформу українського туризму.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:55
Рада готує велику реформу українського туризму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада готує велику реформу українського туризму.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 13:37
Страхование это правильно, но проблемы со страховыми компаниями часто случаются, когда произошёл несчастный случай с туристом в отдалённом районе.
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