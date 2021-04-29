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Рада готує велику реформу
українського туризму

Рада готує велику реформу українського туризму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:55

Рада готує велику реформу українського туризму

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України планує створення Єдиного туристичного реєстру.

Дивися повний текст Рада готує велику реформу українського туризму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 13:37

Страхование это правильно, но проблемы со страховыми компаниями часто случаются, когда произошёл несчастный случай с туристом в отдалённом районе.
avk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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