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Розміщення єврооблігацій на $1,25 млрд свідчить про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавнє розміщення Україною єврооблігацій на $ 1,25 млрд під 6,875% річних свідчить про довіру до української влади з боку міжнародних інвесторів, а також про позитивні очікування щодо розвитку країни, повідомляється на сайті глави держави з посиланням на радника президента України з питань економіки Олега Устенко.
Дивися повний текст Розміщення єврооблігацій на $1,25 млрд свідчить про довіру міжнародних інвесторів до країни — Устенко
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:57
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