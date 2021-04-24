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Перехід до отримання пенсій
на картку має відбуватися...

Перехід до отримання пенсій на картку має відбуватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:57

Перехід до отримання пенсій на картку має відбуватися...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Дивися повний текст Перехід до отримання пенсій на картку має відбуватися поступово — Шмигаль.
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