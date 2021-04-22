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Аграрний фонд отримав майже 200 млн збитку за минулий рік
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:34
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року акціонерне товариство «Аграрний Фонд» отримало чисті збитки на суму 197 млн грн. Про повідомляє Марлін з посиланням на зведений звіт про виконання показників річного фінансового плану компанії.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:34
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