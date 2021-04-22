RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аграрний фонд отримав майже
200 млн збитку за минулий рік

Аграрний фонд отримав майже 200 млн збитку за минулий рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:34

Аграрний фонд отримав майже 200 млн збитку за минулий рік

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2020 року акціонерне товариство «Аграрний Фонд» отримало чисті збитки на суму 197 млн грн. Про повідомляє Марлін з посиланням на зведений звіт про виконання показників річного фінансового плану компанії.

Дивися повний текст Аграрний фонд отримав майже 200 млн збитку за минулий рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93583
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:34

Не верю.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6438
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2020 «Нафтогаз» отримав збиток в 19 млрд гривень
R2 » Сер 28 кві, 2021 07:30
8 571
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 13:31
m12345oleg
monobank отримав велике функціональне оновлення
R2 » Чет 22 кві, 2021 18:15
2 275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 08:01
vitaliy_berdinskikh
Фонд гарантування акумулював на рахунках 14,8 млрд гривень
R2 » Сер 21 кві, 2021 14:45
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 15:19
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3826)
30.04.2021 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.