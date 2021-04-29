Про це пише Мін'юст.
Дивися повний текст Хто та як зможе купувати землю в Україні (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 09:53
Хто та як зможе купувати землю в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст Хто та як зможе купувати землю в Україні (інфографіка).
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