RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лазебна заявила, що розрив між
пенсією і зарплатою буде...

Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:08

Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде...

Пропонуємо до обговорення:
Ще кілька років тому показник-коефіцієнт заміщення пенсії з зарплатою був понад 50%. Але зараз він трохи більше 25%.

Дивися повний текст Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде більший.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93583
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:08

«...прожитковий мінімум повинен розраховуватися інакше і бути основним стандартом для трьох-чотирьох, на які людина живе, зокрема пенсія».
Цікаво, це наша пані міністр так говорить, чи ваші кореспондентка й редакторка не дуже грамотні?
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:59

взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию.

Если мин.пенсия 1769, а мин.взнос - 1300, то этот взнос покрывает ~73,49% мин.пенсии, если не ошибаюсь.
Хотя... создаётся впечатление, что наши правители учились по своему курсу математики.
PSL
 
Повідомлень: 226
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:05

Re: Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде.

PSL написав:
взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию.

Если мин.пенсия 1769, а мин.взнос - 1300, то этот взнос покрывает ~73,49% мин.пенсии, если не ошибаюсь.
Хотя... создаётся впечатление, что наши правители учились по своему курсу математики.
Только взнос ты платишь 25 и более лет, а пенсию получаешь максимум 20лет, а можешь и вообще не получить
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:38

И кто вам пани Лазебна доктор ? Какие условия вы создаете в стране столько работающих и платящих. После таких прогнозов и настроения их число должно еще уменьшится ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PSL і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде з курсом долара до кінця квітня — прогноз експертів
R2 » Вів 20 кві, 2021 10:18
3 358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 09:22
mikola963
Демчишин розповів, чому не буде віялових відключень електрое
R2 » П'ят 28 сер, 2015 16:34
4 2792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 08:51
Investor_K
KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися
R2 » Вів 20 кві, 2021 20:50
1 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 20:50
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.