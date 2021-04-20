Ще кілька років тому показник-коефіцієнт заміщення пенсії з зарплатою був понад 50%. Але зараз він трохи більше 25%.
Дивися повний текст Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде більший.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 11:08
Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде більший.
Додано: Суб 01 тра, 2021 11:08
«...прожитковий мінімум повинен розраховуватися інакше і бути основним стандартом для трьох-чотирьох, на які людина живе, зокрема пенсія».
Цікаво, це наша пані міністр так говорить, чи ваші кореспондентка й редакторка не дуже грамотні?
Додано: Суб 01 тра, 2021 11:59
Если мин.пенсия 1769, а мин.взнос - 1300, то этот взнос покрывает ~73,49% мин.пенсии, если не ошибаюсь.
Хотя... создаётся впечатление, что наши правители учились по своему курсу математики.
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:05
Re: Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде.
Только взнос ты платишь 25 и более лет, а пенсию получаешь максимум 20лет, а можешь и вообще не получить
Додано: Суб 01 тра, 2021 12:38
И кто вам пани Лазебна доктор ? Какие условия вы создаете в стране столько работающих и платящих. После таких прогнозов и настроения их число должно еще уменьшится
Додано: Нед 02 тра, 2021 04:50
Чтобы не зависеть от всяких там лазебных и не ждать подачки от Держави,надо самому копить себе на старость, как делают это во всём Мире
Додано: Нед 02 тра, 2021 07:22
Средняя зп по Украине 12000, по Киеву 16000, а пенсия 2500. Бедные пенсионеры :(
Додано: Нед 02 тра, 2021 08:49
В провинции только дураки и ленивые не получают 12000 по Шмыгалю, поэтому им приходится выезжать на заработки))
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