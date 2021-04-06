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Оренда житла в Києві продовжує
дорожчати: як змінилися...

Оренда житла в Києві продовжує дорожчати: як змінилися...
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:29

Оренда житла в Києві продовжує дорожчати: як змінилися...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду квартир в Києві в березні і квітні зросли майже вдвічі в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Дивися повний текст Оренда житла в Києві продовжує дорожчати: як змінилися розцінки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:29

Цены на аренду квартир в Киеве в марте и апреле выросли почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года
Цены такие же, в прошлом году из-за карантина многие шли на уступки.
p_a_l
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