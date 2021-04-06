Ціни на оренду квартир в Києві в березні і квітні зросли майже вдвічі в порівнянні з тим же періодом минулого року.
Дивися повний текст Оренда житла в Києві продовжує дорожчати: як змінилися розцінки.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 15:29
Оренда житла в Києві продовжує дорожчати: як змінилися...
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Дивися повний текст Оренда житла в Києві продовжує дорожчати: як змінилися розцінки.
Додано: Суб 01 тра, 2021 15:29
Цены на аренду квартир в Киеве в марте и апреле выросли почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года
Цены такие же, в прошлом году из-за карантина многие шли на уступки.
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