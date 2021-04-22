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Названо авто з «вічним»
двигуном: легко може подолати...

Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 15:34

Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг найбільш довговічних автомобілів публікує Forbes.

Дивися повний текст Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати 500 тис. км.
R2
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Да. Немцев опрокинули не по детски.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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