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Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 тра, 2021 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг найбільш довговічних автомобілів публікує Forbes.
Дивися повний текст Названо авто з «вічним» двигуном: легко може подолати 500 тис. км
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Додано: Суб 01 тра, 2021 15:34
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