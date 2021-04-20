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Lenovo виводить на ринок бюджетний смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 тра, 2021 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Motorola.
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R2
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Додано: Суб 01 тра, 2021 16:51
бюджетный 150 евро.... а смартфон за 70 баксов тогда что? )))
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Tamagoch
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Додано: Суб 01 тра, 2021 19:00
Tamagoch написав:
бюджетный 150 евро.... а смартфон за 70 баксов тогда что? )))
Так то для европейского рынка 150 евро - это low-end, а для Украины это уже начало среднего ценового класса.
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warlamp
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Ірина_
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