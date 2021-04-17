RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що зміниться з 1
травня (інфографіка)

Що зміниться з 1 травня (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:12

Що зміниться з 1 травня (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З травня українців чекає багато змін, гарних чи поганих - судити вам.

Дивися повний текст Що зміниться з 1 травня (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93587
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 20:12

а где можно взять справку о наличие антител? кто их выдаёт? и платная ли это услуга?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4714
З нами з: 21.04.11
Подякував: 668 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто та як зможе купувати землю в Україні (інфографіка)
R2 » Суб 01 тра, 2021 09:53
0 312
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 тра, 2021 09:53
R2
У яких будинках живуть кияни (інфографіка)
R2 » Пон 19 кві, 2021 19:32
3 270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 09:09
Помещик
Валютні кредити: що зміниться (інфографіка)
R2 » Суб 17 кві, 2021 20:25
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 20:25
segafirst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.