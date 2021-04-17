З травня українців чекає багато змін, гарних чи поганих - судити вам.
Дивися повний текст Що зміниться з 1 травня (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 20:12
Що зміниться з 1 травня (інфографіка)
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Дивися повний текст Що зміниться з 1 травня (інфографіка).
Додано: Суб 01 тра, 2021 20:12
а где можно взять справку о наличие антител? кто их выдаёт? и платная ли это услуга?
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