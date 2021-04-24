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З 1 червня ПриватБанк припиняє
нарахування процентів на...

З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 23:35

З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "повідомленні":https://privatbank.ua/3226 ПриватБанку.

Дивися повний текст З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на залишок власних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 23:39

Re: З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на.

Хай йому грець.
ruvex
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