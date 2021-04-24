Про це йдеться в "повідомленні":https://privatbank.ua/3226 ПриватБанку.
Дивися повний текст З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на залишок власних коштів.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 23:35
З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на залишок власних коштів.
Додано: Суб 01 тра, 2021 23:39
Re: З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на.
Хай йому грець.
Додано: Нед 02 тра, 2021 08:08
Re: З 1 червня ПриватБанк припиняє нарахування процентів на.
А відсотки будуть нараховувати?
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:26
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