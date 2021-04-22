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Маск планує перетворити кожен будинок на електростанцію
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Додано: Нед 02 тра, 2021 07:51
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Tesla Ілон Маск хоче перетворити кожен будинок в розподільну електростанцію, яка буде генерувати, зберігати і навіть доставляти енергію назад в електромережу, використовуючи продукти компанії.
Дивися повний текст Маск планує перетворити кожен будинок на електростанцію
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