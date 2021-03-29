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Компанія Skoda представила оновлений кросовер Kodiaq (фото)
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Додано: Нед 02 тра, 2021 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Чеський автовиробник Skoda представив рестайлінгову версію Kodiaq для китайського ринку. Про це повідомляє прес-служба SAIC Volkswagen.
Дивися повний текст Компанія Skoda представила оновлений кросовер Kodiaq (фото)
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