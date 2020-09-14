Вживані автомобілі зі скрученим пробігом дуже часто трапляються в оголошеннях про продаж.
Дивися повний текст «Скручений» пробіг: як впливають показники одометра на вартість машини.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 14:54
«Скручений» пробіг: як впливають показники одометра на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Скручений» пробіг: як впливають показники одометра на вартість машини.
Додано: Нед 02 тра, 2021 14:54
- Может ли хороший сервис считать информацию с бортового компютера и понятт что при пробеге на одометре 150 тис км . на 230 тис км. была смена грм например :)
-ответ - ДА !
- Может ли выглядеть подозрительно что на 250 тис км пробега нет никаких отметок в борт компьютере ?
ответ - ДА !
Это все справедливо для фольксвагена для остальных думаю тоже
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