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Чому заробітчани змушені
повертатися в Україну, і що на...

Чому заробітчани змушені повертатися в Україну, і що на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:15

Чому заробітчани змушені повертатися в Україну, і що на...

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, близько 5 млн українців змушені працювати за кордоном в різних країнах світу.

Дивися повний текст Чому заробітчани змушені повертатися в Україну, і що на них чекає.
R2
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