652 українських чиновники за 2020 рік задекларували 46 351 біткоїн, а це майже 75 млрд грн.
Дивися повний текст Заощадження у криптовалюті: хто з політиків задекларував найбільше цифрових грошей.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 тра, 2021 11:55
Заощадження у криптовалюті: хто з політиків задекларував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заощадження у криптовалюті: хто з політиків задекларував найбільше цифрових грошей.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|