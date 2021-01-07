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Заощадження у криптовалюті: хто
з політиків задекларував...

Заощадження у криптовалюті: хто з політиків задекларував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:55

Заощадження у криптовалюті: хто з політиків задекларував...

Пропонуємо до обговорення:
652 українських чиновники за 2020 рік задекларували 46 351 біткоїн, а це майже 75 млрд грн.

Дивися повний текст Заощадження у криптовалюті: хто з політиків задекларував найбільше цифрових грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:55

Хаха максимум что уних есть это взятки и то будующего периода)))
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