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Назвали найкорисніші
автомобільні гаджети (фото)

Назвали найкорисніші автомобільні гаджети (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:42

Назвали найкорисніші автомобільні гаджети (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілісти поділилися найкориснішими гаджетами для машини. В опитуванні взяли участь понад 2500 осіб, передає «Твоя МАШИНА».

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:42

«третина автомобілістів не може обійтися без власників для телефону»? Що ви маєте на увазі?
tapack0wal
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