Автомобілісти поділилися найкориснішими гаджетами для машини. В опитуванні взяли участь понад 2500 осіб, передає «Твоя МАШИНА».
Дивися повний текст Назвали найкорисніші автомобільні гаджети (фото).
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Додано: Пон 03 тра, 2021 17:42
Назвали найкорисніші автомобільні гаджети (фото)
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Дивися повний текст Назвали найкорисніші автомобільні гаджети (фото).
Додано: Пон 03 тра, 2021 17:42
«третина автомобілістів не може обійтися без власників для телефону»? Що ви маєте на увазі?
Додано: Вів 04 тра, 2021 02:15
tapack0wal
Хочеться подовше посвяткувати, тому текст в перекладач кинули і на автоматі без перевірки опублікували
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