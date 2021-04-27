Верховна Рада 27 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт про введення "суду в смартфоні".
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в смартфоні».
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Додано: Пон 03 тра, 2021 20:58
У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в...
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в смартфоні».
Додано: Пон 03 тра, 2021 20:58
Если перейти по ссылке то там законопроект №5246. Причем тут "смартфон" и
я не понял. Ну допустим "смартфон" это аллегория, что до остального ....
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