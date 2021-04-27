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У Зеленського розповіли про
головну перевагу «суду в...

У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в...
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 20:58

У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 27 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт про введення "суду в смартфоні".

Дивися повний текст У Зеленського розповіли про головну перевагу «суду в смартфоні».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 20:58

Если перейти по ссылке то там законопроект №5246. Причем тут "смартфон" и
любой человек, который считает, что его права нарушаются, будет иметь возможность беспрепятственно, сразу через смартфон, обратиться в суд»
я не понял. Ну допустим "смартфон" это аллегория, что до остального ....
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:29

Если ничего не поменяется - зачем эта "реформа"?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:33

Зеленскому пора перестать играться в игрушки в детском садике,и сделать хотя бы что-то.Судить будет кто,смартфон?Нет,те же судьи.Если система не работает,она и в смартфоне не будет работать.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:41

  vitaliy_berdinskikh написав:Если ничего не поменяется - зачем эта "реформа"?

Якщо штука стояща, навіщо розповідати про переваги :?: :mrgreen:

Розкажіть краще про вади...
change_pm
 
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