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VIP forelka
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 04 тра, 2021 12:49
Доброго дня! Маю у приватній власності земельну ділянку на якій розташоване штучне озеро площею 1 га. Маю на меті організувати платну риболовлю форелі, організувати місця відпочинку та приготування їжі для людей які мають достаток. сума інвестицій складатиме 65 000$ розгляну ващі пропозиції. Земельна ділянка має гарне місцерозташування в м. Сєвєродонецьк Луг. Обл. Є фото
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Golovko
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