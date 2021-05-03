RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
VIP forelka

VIP forelka
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:49

VIP forelka

Доброго дня! Маю у приватній власності земельну ділянку на якій розташоване штучне озеро площею 1 га. Маю на меті організувати платну риболовлю форелі, організувати місця відпочинку та приготування їжі для людей які мають достаток. сума інвестицій складатиме 65 000$ розгляну ващі пропозиції. Земельна ділянка має гарне місцерозташування в м. Сєвєродонецьк Луг. Обл. Є фото
Golovko
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19371)
04.05.2021 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.