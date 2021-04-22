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За рік у населення зросли борги за всі види комунальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня борг українців за житлово-комунальні послуги склав 82,1 млрд грн. Найбільші борги накопичилися традиційно за газ і гарячу воду, найменший борг – за вивезення сміття.
Дивися повний текст За рік у населення зросли борги за всі види комунальних послуг
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:28
плани як позбутися населення і відібрати в нього останню копійку успішно втілюються за роки незалежності. Виходить - для нашого ж блага бути рабами найкращий варіант!
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