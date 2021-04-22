RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За рік у населення зросли борги
за всі види комунальних...

За рік у населення зросли борги за всі види комунальних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:28

За рік у населення зросли борги за всі види комунальних...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня борг українців за житлово-комунальні послуги склав 82,1 млрд грн. Найбільші борги накопичилися традиційно за газ і гарячу воду, найменший борг – за вивезення сміття.

Дивися повний текст За рік у населення зросли борги за всі види комунальних послуг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93601
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня борг українців за житлово-комунальні послуги склав 82,1 млрд грн. Найбільші борги накопичилися традиційно за газ і гарячу воду, найменший борг – за вивезення сміття.

Дивися повний текст За рік у населення зросли борги за всі види комунальних послуг.

Автосписание уже включили -- или пока только автоблокировка?..
_hunter
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Доходи стрімерів зросли на 1071%: українці збільшили...
R2 » Чет 29 кві, 2021 07:23
3 880
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 кві, 2021 23:59
safonovstanislav
Ціни на вживані авто з Європи зросли
R2 » Пон 26 кві, 2021 13:50
1 339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 кві, 2021 13:50
shlyocuk
Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 22 кві, 2021 20:21
38 4791
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 кві, 2021 11:44
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9805)
05.05.2021 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.