Експериментальні таблетки від Pfizer для лікування COVID-19 при перших ознаках можуть з’явитися у доступі до кінця 2021 року.
Дивися повний текст Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:37
Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року
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Дивися повний текст Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року.
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:37
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Лечится дома, ага.
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