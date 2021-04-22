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Pfizer обіцяє таблетки проти
COVID-19 вже до кінця 2021 року

Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:37

Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Експериментальні таблетки від Pfizer для лікування COVID-19 при перших ознаках можуть з’явитися у доступі до кінця 2021 року.

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R2
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>>Ингибиторы протеазы могут вызывать синдром липодистрофии, гиперлипидемии, сахарный диабет 2-го типа и образование камней в почках
Лечится дома, ага.
arheops
 
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rotator
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