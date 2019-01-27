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Банки України позбулися
«проблемних» кредитів на...

Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:42

Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг проблемних кредитів в банках України вперше за останні роки опустився нижче рівня 40%. За підсумками січня-березня 2021 року він склав 39,9%. Для порівняння, на початку року 41% кредитів вважалися "поганими".

Дивися повний текст Банки України позбулися «проблемних» кредитів на мільярди гривень.
R2
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Скорочують чи прощають?
shlyocuk
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Можно список банков?
Investor_K
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