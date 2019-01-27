RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки України позбулися
«проблемних» кредитів на...

Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:42

Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг проблемних кредитів в банках України вперше за останні роки опустився нижче рівня 40%. За підсумками січня-березня 2021 року він склав 39,9%. Для порівняння, на початку року 41% кредитів вважалися "поганими".

Дивися повний текст Банки України позбулися «проблемних» кредитів на мільярди гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:42

Скорочують чи прощають?
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:51

Можно список банков?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6452
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:38

Сокращают каким образом? Прощают? Списывают? Продают коллекторам? Отсуживают?
Что за статья?
О чем она?
1cjobs_ninja
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:08

Re: Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...

Мутно все это как-то
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6452
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:57

Вы что, читать не умеете?
"списав в целом за год задолженности на 30,6 млрд в национальной валюте и 3,1 млрд долларового эквивалента в инвалюте"
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:27

Списать то они списали..Только вот денежек им никто не вернёт:)))
noxfox70
 
Повідомлень: 200
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:12

  noxfox70 написав:Списать то они списали..Только вот денежек им никто не вернёт:)))

А кто говорил про возврат?
_hunter
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:31

а разве не в этом цель? кто же тогда за этот банкет заплатит?
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:05

  rytton написав:кто же тогда за этот банкет заплатит?

Те кто берут и гасят кредиты под конские проценты, куда эти риски банками и закладываются.
У нас в стране налоги и кредиты платят только трусы. ухахах
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 425
З нами з: 10.10.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
R2 » Сер 28 кві, 2021 08:34
6 539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 12:27
svyatoslav_hromyak
Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть... 1, 2
R2 » Нед 11 кві, 2021 14:59
10 1593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 кві, 2021 21:19
Dear_Sir
Банки відмовилися міняти українцям зношені долари 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 13:11
13 2142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 кві, 2021 20:14
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.