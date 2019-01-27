RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки України позбулися
«проблемних» кредитів на...

Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:54

  alex_dvornichenko написав:
  rytton написав:кто же тогда за этот банкет заплатит?

Те кто берут и гасят кредиты под конские проценты, куда эти риски банками и закладываются.
У нас в стране налоги и кредиты платят только трусы. ухахах

Бу-га-га!!! :P
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29155
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 2147 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
R2 » Сер 28 кві, 2021 08:34
6 540
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 12:27
svyatoslav_hromyak
Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть... 1, 2
R2 » Нед 11 кві, 2021 14:59
10 1595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 кві, 2021 21:19
Dear_Sir
Банки відмовилися міняти українцям зношені долари 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 13:11
13 2142
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 кві, 2021 20:14
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (173)
05.05.2021 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.