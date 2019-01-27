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Банки України позбулися «проблемних» кредитів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:54
alex_dvornichenko написав: rytton написав:
кто же тогда за этот банкет заплатит?
Те кто берут и гасят кредиты под конские проценты, куда эти риски банками и закладываются.
У нас в стране налоги и кредиты платят только трусы. ухахах
Бу-га-га!!!
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