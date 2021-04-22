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Коли добудують метро на
Троєщину: Кличко назвав строки

Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:19

Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки

Пропонуємо до обговорення:
У Києві метро на Троєщину можуть побудувати протягом найближчих 3-5 років.

Дивися повний текст Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:19

"Можуть" ))) Коли кажуть 3-5 років, добавляючи - можуть то ясно, що чекати марно. На Валах роботи вже повністю припинились.
А метро на Виноградар теж всьо? На Північно-Сирецькій роботи припинені.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:23

название статьи читать вернее как "Кличко соврал строки." :mrgreen:
Slon_Nosov
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