У Києві метро на Троєщину можуть побудувати протягом найближчих 3-5 років.
Дивися повний текст Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 07:19
Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки.
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:19
"Можуть" ))) Коли кажуть 3-5 років, добавляючи - можуть то ясно, що чекати марно. На Валах роботи вже повністю припинились.
А метро на Виноградар теж всьо? На Північно-Сирецькій роботи припинені.
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