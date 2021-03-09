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Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальний пенсійний рівень в Україні може запрацювати з 2023 року, передбачає законопроект,
Дивися повний текст Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає, - Третьякова
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:21
опять будут грабить.....
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